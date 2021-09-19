Куман рассказал, когда в строй вернется Агуэро

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Куман рассказал, когда в строй вернется Агуэро

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о ходе восстановления после травмы аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

"Агуэро работает на поле под руководством физиотерапевтов, но пока что он не тренируется в общей группе. Серхио вернется в строй через несколько недель, но конкретной даты пока нет", - приводит слова Кумана Diario Sport.

33-летний Агуэро перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Манчестер Сити" на правах свободного агента. За каталонский клуб он пока что не провел ни одного матча.

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