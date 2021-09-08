Куман рассказал, кто может заменить Месси

Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселона" Роналд Куман рассказал, кто способен взять на себя роль Лионеля Месси в команде после ухода аргентинца.

"Не сомневаюсь, Мемфис Депай может попробовать заменить Лионеля Месси. У него есть все необходимое для успеха: характер и индивидуальность. В нем есть что-то особенное", — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, что Депай перешел в "Барселону" из "Лиона" на правах свободного агента подписав контракт на три сезона.

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