Куман рассказал, кто может заменить Месси
Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселона" Роналд Куман рассказал, кто способен взять на себя роль Лионеля Месси в команде после ухода аргентинца.
"Не сомневаюсь, Мемфис Депай может попробовать заменить Лионеля Месси. У него есть все необходимое для успеха: характер и индивидуальность. В нем есть что-то особенное", — приводит слова Кумана Sport.es.
Напомним, что Депай перешел в "Барселону" из "Лиона" на правах свободного агента подписав контракт на три сезона.
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