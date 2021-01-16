Куман рассказал о состоянии Месси перед финалом Суперкубка Испании
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о состоянии травмированного нападающего каталонского клуба Лионеля Месси перед финальным матчем за Суперкубок Испании против "Атлетика" из Бильбао.
"Вчера Месси занимался по индивидуальной программе, а сегодня он тренировался в общей группе. Он сам примет решение об участии в матче. Надеюсь, что он сможет сыграть. С ним на поле наша команда сильнее. Благодаря Месси наши шансы на победу повышаются. Но и без него мы постараемся показать свою лучшую игру. Лео должен быть готов на сто процентов, так как это не последний наш матч в сезоне", - приводит слова Кумана Marca.
Матч "Атлетик" - "Барселона" состоится завтра, 17 января.
33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: В "Барселоне" приняли решение по трансферу Эрику Гарсии. | http://soccernews.ru
главное
-
"Челси" прервал трехматчевую безвыигрышную серию
-
"Спартак" объявил о переходе Хендрикса (видео)
-
Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" потеряли очки в 16-м туре Бундеслиги
-
Гасперини назвал цель для Алексея Миранчука
-
Семак заявил, что "Спартак" отказался играть с "Зенитом" на сборе. "Красно-белые" ответили
Лента новостей
-
"Реал" выдал худший старт сезона при Зидане
-
"Барселона" отказалась отпустить Нето
-
Бывший футболист ЦСКА умер в возрасте 39 лет
-
Платини сравнил Месси и Роналду
-
Адольфо Гайч готов перейти в "Дженоа"
-
1
Куман рассказал о состоянии Месси перед финалом Суперкубка Испании
-
ПСВ с хоккейным счетом обыграл "Спарту" и приблизился к "Аяксу"
-
Бывший ассистент Карреры вернулся в "Спартак"
-
Гладбахская "Боруссия" упустила победу над "Штутгартом"
-
"Челси" прервал трехматчевую безвыигрышную серию
-
1
Лионель Месси попал в заявку "Барселоны" на финал Суперкубка Испании
-
В "Спартаке" прокомментировали трансфер Хендрикса
-
Дешам рассказал, почему не вызывает Бензема в сборную Франции
-
Камерун обыграл Зимбабве в стартовом матче Кубка Африки
-
"Спартак" объявил о переходе Хендрикса (видео)
-
"Марсель" сенсационно проиграл "Ниму"
-
1
Новичка "Локомотива" Пабло прогнали через "тоннель"
-
"Витесс" разгромил "Эммен" и вышел на второе место в Эредивизии
-
В "Барселоне" приняли решение по трансферу Эрику Гарсии
-
Неймар рассказал, как он едва не завершил карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14