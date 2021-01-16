Куман рассказал о состоянии Месси перед финалом Суперкубка Испании

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Куман рассказал о состоянии Месси перед финалом Суперкубка Испании

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал о состоянии травмированного нападающего каталонского клуба Лионеля Месси перед финальным матчем за Суперкубок Испании против "Атлетика" из Бильбао.

"Вчера Месси занимался по индивидуальной программе, а сегодня он тренировался в общей группе. Он сам примет решение об участии в матче. Надеюсь, что он сможет сыграть. С ним на поле наша команда сильнее. Благодаря Месси наши шансы на победу повышаются. Но и без него мы постараемся показать свою лучшую игру. Лео должен быть готов на сто процентов, так как это не последний наш матч в сезоне", - приводит слова Кумана Marca.

Матч "Атлетик" - "Барселона" состоится завтра, 17 января.

33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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