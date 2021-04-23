Куман рассказал о своём конфликте с Мингесой
Фото FC Barcelona Live Moments
Наставник "Барселоны" Рональд Куман дал комментарий по поводу своей перепалки с защитником Оскаром Мингесой.
Напомним, что тренер остался недоволен действиями 21-летнего испанца на поле и заменил его. Футболист направился в сторону голландского специалиста, чтобы пожать ему руку, однако тот демонстративно отказался.
"Мингеса получил повреждение, и долго не мог объяснить, готов ли он остаться на поле или ему нужна замена. Когда Дест уже готовился к выходу, Оскар сказал, что будет играть дальше. Надо уметь принимать решения быстрее. Это касается и его, и врачей.
Возможно, я преувеличиваю. Мингеса проводит хороший сезон. Но я думаю, что молодые футболисты должны понимать, что если они играют за "Барсу", надо всегда принимать активное участие в матче. В итоге я поменял его не потому, что был зол, а потому, что хотел дать сыграть Умтити - он это заслужил", - приводит слова Кумана Marca.
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