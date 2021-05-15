Куман рассказал о своей встрече с Лапортой

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Куман рассказал о своей встрече с ЛапортойФото: ФК "Барселона"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал свою встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой.

"Мне нельзя рассказывать подробности. Мы обсуждали команду, сезон, последние результаты. Также мы договорились встретиться после завершения чемпионата. Конец сезона - лучшее время для таких разговоров.

Я хочу остаться, я счастлив и вижу, как можно серьезно улучшить ситуацию. Путь не ограничивается только этим сезоном. По-моему, есть много хорошего. Нельзя говорить, что две недели назад все было прекрасно, а теперь - кошмар. Это несправедливо. Решать Лапорте, однако я не переживаю.

В последнее время чувствую, что ко мне относятся не вполне справедливо. Если анализировать сезон, то нужно смотреть на перемены в команде, на молодых игроков, на победу в Кубке Испании, на то, что мы на 13 очков отставали от лидера в декабре, а сейчас продолжаем бороться за чемпионство, пускай шансы и невелики. Вот на что нужно смотреть. А если почитать прессу в последнее время, то складывается впечатление, будто у нас тут какой-то провал, с чем я не согласен.

Футболисты поддерживают меня, у этой команды большое будущее. Если мы сможем получить то, чего нам не хватает для следующего шага, то я буду очень заинтригован тем, как команда проведет следующий сезон", - приводит слова Кумана Goal.com.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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