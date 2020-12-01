Куман рассказал, почему Месси пропустит матч "Барселоны" с "Ференцварошем"

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Куман рассказал, почему Месси пропустит матч "Барселоны" с "Ференцварошем"

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал, почему решил дать отдых капитану Лионелю Месси.

Аргентинец пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем".

"Я знаю, что Месси не пропускает такие матчи. Но я принял это решение. Я поговорил с ним. Учитывая расписание сезона, было два матча, когда я мог дать ему отдых - с киевским "Динамо" и с "Ференцварошем" завтра", - цитирует Кумана Marca.

Отметим, "Барселона" уже уже обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако команда борется с "Ювентусом" за первое место в группе.

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