Куман рассказал, почему Месси пропустит матч с "Эйбаром"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал отсутствие аргентинского нападающего Лионеля Месси в заявке команды на матч 16-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром".

"Месси испытывает дискомфорт в лодыжке. Из-за этого он не тренировался и не сможет сыграть с "Эйбаром". После матча он вернется в строй. Лео отдохнет неделю и будет в порядке", - приводит слова Кумана Marca.

Матч "Барселона" - "Эйбар" состоится завтра, 29 декабря, и начнется — в 21.15 мск.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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