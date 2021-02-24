Куман рассказал, почему он не доверяет игрокам из молодежной команды "Барселоны"

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Куман рассказал, почему он не доверяет игрокам из молодежной команды "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, что он не планирует в ближайшее время использовать футболистов из молодежной команды каталонского клуба.

"Сейчас не то время, чтобы использовать молодых игроков. Я всегда думаю о шансах для молодежи, но таскать каштаны из огня должны опытые футболисты. У нас в основном составе уже есть несколько молодых игроков, поэтому нужно соблюдать баланс, чтобы были энергия и свежесть", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

После 23 матчей "Барселона" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании и на 8 очков отстает от лидирующего "Атлетико".

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