Куман рассматривает вариант с покупкой Диего Косты

Наставник "Эвертона" Рональд Куман намекнул на возможную покупку нападающего "Челси" Диего Косты.

"Я уже говорил, что мы будем рады хорошим футболистам, а Коста является таковым. Мы продолжаем поиски форварда. Очень доволен выступлениями Кэлверта-Льюина, но он еще молод, а нам нужна конкуренция в атаке" - приводит слова Кумана ВВС.

Напомним, что у Косты конфликт с тренером "Челси" Антонио Конте и он хочет покинуть клуб.

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