Куман рассматривает вариант с покупкой Диего Косты

Теги эвертонрональд куманчелсидиего коста

Куман рассматривает вариант с покупкой Диего Косты

Наставник "Эвертона" Рональд Куман намекнул на возможную покупку нападающего "Челси" Диего Косты.

"Я уже говорил, что мы будем рады хорошим футболистам, а Коста является таковым. Мы продолжаем поиски форварда. Очень доволен выступлениями Кэлверта-Льюина, но он еще молод, а нам нужна конкуренция в атаке" - приводит слова Кумана ВВС.

Напомним, что у Косты конфликт с тренером "Челси" Антонио Конте и он хочет покинуть клуб.

Читайте также: "Эвертон" предложил 31 миллион евро за Рауля Хименеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 2 6
5 Уотфорд 3 5
6 Саутгемптон 3 5
7 Ливерпуль 2 4
8 Эвертон 2 4
9 Суонси Сити 3 4
10 Тоттенхэм 2 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Сток Сити 2 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов