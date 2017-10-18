Куман: "Руководство "Эвертона" поддерживает меня"

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Куман: "Руководство "Эвертона" поддерживает меня"
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман не опасается отставки из-за плохих результатов на старте сезона.

"Я не получал никаких ультиматумов. Руководство полностью поддерживает меня и команду. Это важный момент. Но я не забываю, что в футболе все зависит от результатов. Тем не менее, я чувствую поддержку", - приводит слова Кумана Sportsmole.

Стоит отметить, что после 8 туров "Эвертон" занимает лишь 16 место в Премьер-лиге.

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