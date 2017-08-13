Куман: "Руни доказал, что он по-прежнему является одним из лучших игроков на своей позиции"
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал игру форварда своей команды Уэйна Руни во вчерашнем матче против "Сток Сити".
"Уэйн доказал, что он по-прежнему является одним из лучших игроков на своей позиции. Он чувствовал себя очень комфортно при работе с мячом, приняв верное решение в моменте, когда он забил отличный гол", - цитирует наставника "ирисок" BBC.
Напомним, Руни достиг отметки в 300 результативных действий в АПЛ. | soccernews.ru
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|1
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|Тоттенхэм
|1
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|Арсенал Лондон
|1
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|1
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|9
|Уотфорд
|1
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|10
|Саутгемптон
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|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
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|13
|Вест Хэм Юнайтед
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|Лестер Сити
|1
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|15
|Челси
|1
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|Борнмут
|1
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|Брайтон & Хоув Альбион
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