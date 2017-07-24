Куман: "Руни является одним из лучших футболистов мира"



Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал о работе с новичком команды нападающим Уэйном Руни.

"У Руни очень богатый опыт. Он является важным игроком на поле и раздевалке, а также примером для молодых игроков. Уэйн показывает им, что нужно делать, чтобы стать игроками высокого уровня. Руни на каждой тренировке доказывает, почему он является одним из лучших футболистов в мире", - цитирует Кумана официальный сайт "Эвертона".

Напомним, что 31-летний Руни перешел в "Эвертон" из "Манчестер Юнайтед" несколько недель назад.

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