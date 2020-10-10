Куман считает, что "Барселона" сильнее "Ювентуса"

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Куман считает, что "Барселона" сильнее "Ювентуса"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о раскладе сил в группе Лиги Чемпионов.

Напомним, что соперниками "сине-гранатовых" станут "Ювентус", киевское "Динамо" и "Ференцварош".

"Теоретически, мы лучшие в своей группе, но это ещё нужно доказать. Начнём розыгрыш с домашнего матча с "Ференцварошем", это важная встреча. Мы должны хорошо подготовиться и проанализировать игру соперников. "Ювентус" каждый год показывает, что у них сильная команда, с опытом и таким великим игроком, как Криштиану Роналду. У нас есть Пьянич, он может дать нам больше информации о своей бывшей команде", - сказал Куман.

Стоит отметить, что "Барса" не выигрывала ЛЧ с 2015 года.

Не пропустите: Куман: "Эта пауза дает нам возможность лучше подготовиться к матчам с "Хетафе", "Ференцварошем" и "Реалом". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Пока-да,но оба клуба далеки от лучштх кондиций.Думаю,обменяются домашними победами.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Киев по старой памяти отгрузит каталонцам 7 ,Криш тоже не будет скучать ... Хе-хе...

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