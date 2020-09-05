Куман сделал выбор между Вейналдумом и Тьяго Алькантарой

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман определился с приоритетным вариантом усиления полузащиты.

По информации Mundo Deportivo, голландский специалист настаивает на покупке хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

Сообщается, что Куман хочет видеть в своей команде именно соотечественника, а не воспитанника "сине-гранатовых" Тьяго Алькантару.

По мнению тренера "Барсы", Вейналдум лучше подходит под схему игры, которую он собирается внедрить.

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