Куман сделал заявление о будущем Аленьи

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о будущем хавбека Карлеса Аленьи.

"Аленья получил от клуба разрешение на поиск нового клуба. Когда сделка завершится, я смогу поделиться свои мнением на этот счет, однако футболисты имеют право сами принимать решение. Он решил покинуть "Барсу", - приводит слова Кумана Goal.com.

Аленья является воспитанником "Барсы" и выступает за основную команду с 2016 года.

В текущем сезоне 23-летний испанец принял участие в пяти матчах.

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