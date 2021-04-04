Куман высказался о будущем Месси в "Барселоне"

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Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о завершающемся соглашении с форвардом Лионелем Месси.

"Конечно, это действительно важный вопрос. Мы сделаем все, чтобы Лео оставался в клубе как можно дольше. Но в данный момент наши мысли не заняты следующим сезоном.

Нам нужно думать о завтрашнем матче, а будущее — за президентом, его людьми. Это нормально — говорить о будущем клуба, но я и игроки должны быть сосредоточены на играх", — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, контракт Месси с "Барселоной" заканчивается этим летом. Пока не ясно, продлит ли капитан договор или сменит команду.

Аргентинский нападающий в текущем сезоне выходил на поле в 26 матчах Ла Лиги. В его активе 23 забитых мяча и 8 голевых передач.