Куман: "Сигурдссон - один из лучших в Премьер-лиге на своей позиции"
Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман прокомментировал подписание полузащитника Гильфи Сигурдссона.
27-летний исландец перебрался в стан "ирисок" из "Суонси".
"Я действительно счастлив, потому что руководство клуба сделало все, чтобы заполучить Гильфи. Потребовалось некоторое время, но, наконец, мы подписали его. По-моему, он является одним из лучших в Премьер-лиге на своей позиции. "Эвертон" заполучил игрока, который сможет помочь команде", - сказал он. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На острове – скучно: "Маритиму" и "Динамо" голов не забивали
-
"Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
Оставили на потом: БАТЭ и "Александрия" разошлись миром
-
ФИФА объявила список претендентов на звание игрока года
-
Марко Асенсио: идеальный путь на вершину или бриллиант "Реала", который уже сияет
Лента новостей
-
Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"
-
Давинсон Санчес близок к переходу в "Тоттенхэм"
-
"Маритиму" - "Динамо Киев" - 0:0 (обзор)
-
На острове – скучно: "Маритиму" и "Динамо" голов не забивали
-
"Панатинаикос" - "Атлетик" - 2:3, "Домжале" - "Марсель" - 1:1 (обзоры)
-
"Милан" - "Шкендия" - 6:0 (обзор)
-
"Эвертон" одержал победу над "Хайдуком", "Партизан" сыграл вничью с "Видеотоном"
-
"Милан" разгромил "Шкендию", "Аякс" уступил "Русенборгу" и другие результаты
-
"Виктория Плзень" обыграла АЕК, "Атлетик" перестрелял "Панатинаикос"
-
"Монако" нацелился на Муссу Дембеле
-
"Брага" и ПАОК побеждают в своих матчах, "Фенербахче" уступает "Вардару"
-
Агент Асенсио: "Кумиром Марко в детстве всегда был Зинедин Зидан"
-
БАТЭ - "Александрия" - 1:1 (обзор)
-
"Краснодар" - "Црвена Звезда" - 3:2 (обзор)
-
"Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
"Аполлон" переиграл "Мидтъюлланд", загребское "Динамо" сыграло вничью со "Скендербеу"
-
Оставили на потом: БАТЭ и "Александрия" разошлись миром
-
Защитник "Арсенала" Паулиста близок к переходу в "Валенсию"
-
"Севилья" намерена выкупить контракт Йоветича
-
Жардим прокомментировал отсутствие Мбаппе в заявке на матч против "Метца"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0