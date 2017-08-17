Куман: "Сигурдссон - один из лучших в Премьер-лиге на своей позиции"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман прокомментировал подписание полузащитника Гильфи Сигурдссона.

27-летний исландец перебрался в стан "ирисок" из "Суонси".

"Я действительно счастлив, потому что руководство клуба сделало все, чтобы заполучить Гильфи. Потребовалось некоторое время, но, наконец, мы подписали его. По-моему, он является одним из лучших в Премьер-лиге на своей позиции. "Эвертон" заполучил игрока, который сможет помочь команде", - сказал он. | http://soccernews.ru