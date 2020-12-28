Куман сказал когда Дембеле сможет вернуться на поле

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился информацией о нападающем Усмане Дембеле.



Напомним, форвард восстановился после травмы и уже неделю тренируется. В общей сложности француз уже пропустил 5 игр "Барсы". Вероятнее всего, возвращение на поле стоит ждать уже в предстоящем матче с "Эйбаром".

"Завтра мы покажем состав. Могу сказать, что Усману уже лучше. Он провел несколько общих тренировок. Да, пожалуй, он уже готов к включению в состав", — цитирует Кумана пресс-служба "Барселоны".