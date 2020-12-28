Куман сказал когда Дембеле сможет вернуться на поле

1 Теги рональд куманусман дембеле

Куман сказал когда Дембеле сможет вернуться на полеГлавный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился информацией о нападающем Усмане Дембеле.

Напомним, форвард восстановился после травмы и уже неделю тренируется. В общей сложности француз уже пропустил 5 игр "Барсы". Вероятнее всего, возвращение на поле стоит ждать уже в предстоящем матче с "Эйбаром".

"Завтра мы покажем состав. Могу сказать, что Усману уже лучше. Он провел несколько общих тренировок. Да, пожалуй, он уже готов к включению в состав", — цитирует Кумана пресс-служба "Барселоны".

В текущем сезоне игрок выходил на поле 12 раз во всех турнирах. На его счету 4 гола и 2 результативные передачи.

Читать также: Куман рассказал, почему Месси пропустит матч с "Эйбаром" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Не на поле, а на пальму ему пора возвращаться... Идиот..

Ответить

главное

Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока

Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов