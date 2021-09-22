Куман сказал, когда уйдет из "Барселоны"

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, когда покинет свой пост.

"Я уйду из этого клуба только тогда, когда мои сообщения перестанут доходить до игроков.

Вот тогда я скажу: "Все, с меня хватит". Но это не так. Каждый день, когда я нахожусь на поле со своими игроками, - это хороший день, именно поэтому я нахожусь в клубе", - сказал голландец.

Также Куман добавил: "Здесь (на улицах Барселоны) царит большое уважение. Люди здесь не сумасшедшие. Они знают ситуацию в клубе, и они счастливы, что я привожу молодых игроков. Вот что я имел в виду, говоря: "Благодаря мне у этого клуба есть будущее".

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