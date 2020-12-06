Куман сказал кого хочет подписать зимой
Главный тренер каталонцев Рональд Куман хочет подписать несколько игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
Специалист заявил о необходимости покупки центрального защитника и универсального форварда, который может быть полезен на разных позициях в атаке. При этом Куман согласен даже на аренду защитника.
Наставник уверен, что эти покупки нужны даже с учетом всех финансовых проблем клуба.
Ранее из-за травм выбыли защитник Жерар Пике, вингер Усман Дембеле и другие игроки команды.
Летом "Барселона" пыталась купить защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию и форварда "Лиона" Мемфиса Депая.
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