Куман сказал кого хочет подписать зимой

Главный тренер каталонцев Рональд Куман хочет подписать несколько игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.



Специалист заявил о необходимости покупки центрального защитника и универсального форварда, который может быть полезен на разных позициях в атаке. При этом Куман согласен даже на аренду защитника.

Наставник уверен, что эти покупки нужны даже с учетом всех финансовых проблем клуба.

Ранее из-за травм выбыли защитник Жерар Пике, вингер Усман Дембеле и другие игроки команды.