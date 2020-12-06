Куман сказал кого хочет подписать зимой

Теги рональд куманбарселонажерар пикеусман дембеле

Куман сказал кого хочет подписать зимойГлавный тренер каталонцев Рональд Куман хочет подписать несколько игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

Специалист заявил о необходимости покупки центрального защитника и универсального форварда, который может быть полезен на разных позициях в атаке. При этом Куман согласен даже на аренду защитника.

Наставник уверен, что эти покупки нужны даже с учетом всех финансовых проблем клуба.

Ранее из-за травм выбыли защитник Жерар Пике, вингер Усман Дембеле и другие игроки команды.

Летом "Барселона" пыталась купить защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию и форварда "Лиона" Мемфиса Депая.

Читать также: Дембеле снова травмировался | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА и "Химки" не выявили победителя

ЦСКА и "Химки" не выявили победителя

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов