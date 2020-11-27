Куман согласился на сокращение зарплаты в "Барселоне"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман пойдёт на уменьшение своего оклада, чтобы помочь клубу.
По информации Mundo Deportivo, голландский специалист с пониманием относится к тяжёлой экономической ситуации "сине-гранатовых", поэтому он и члены его тренерского штаба дали согласие на сокращение зарплат.
Кроме того, Куман выразил готовность поговорить с футболистами по поводу урезания окладов. Пока же переговоры временного руководства "блауграны" с игроками на этот счёт успехом не увенчались.
"Барса" занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, имея при этом два матча в запасе.
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