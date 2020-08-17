Куман согласовал с "Барселоной" трехлетний контракт

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Куман согласовал с "Барселоной" трехлетний контракт

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман договорился с "Барселоной" о трехлетнем контракте. Об этом в твиттере сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, официально о назначении специалиста будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сообщил об увольнении главного тренера Кике Сетьена.

Отметим, 57-летний Куман ранее работал в каталонском клубе в качестве ассистента Луи ван Гала.

Не пропустите: "Барселона" может объявить об увольнении Сетьена через несколько часов. | http://soccernews.ru
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