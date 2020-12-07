Куман сравнил Месси и Роналду

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Куман сравнил Месси и Роналду

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об аргентинском нападающем своей команды Лионеле Месси и португальском форварде туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Возможность увидеть на поле одновременно Месси и Роналду - это фантастика. Они являются лучшими футболистами в мире в последние 15 лет. Неправильно говорить о том, кто сильнее из них. Я восхищаюсь ими обоими. Они невероятные игроки", - приводит слова Кумана Goal.

Матч "Барселона" — "Ювентус" состоится завтра, 8 декабря, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" девять матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 33-летнего Месси семь забитых мячей и четыре голевые передачи в 13 поединках.

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