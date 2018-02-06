Куман сыграл за сборную Голландии больше всех матчей среди ее бывших наставников

Теги нидерландырональд куман

Куман сыграл за сборную Голландии больше всех матчей среди ее бывших наставников

Новым главным тренером сборной Голландии назначен Рональд Куман.

Стоит отметить, что 54-летний Куман в бытность игроков провел 78 матчей за "оранье" и это лучший показатель среди всех бывших наставников национальной сборной.

Со сборной Голландии Куман становился победителем Евро-1988.

Не пропустите: Куман утвержден на посту наставника сборной Голландии. | http://soccernews.ru

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