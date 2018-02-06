Куман сыграл за сборную Голландии больше всех матчей среди ее бывших наставников

Новым главным тренером сборной Голландии назначен Рональд Куман.

Стоит отметить, что 54-летний Куман в бытность игроков провел 78 матчей за "оранье" и это лучший показатель среди всех бывших наставников национальной сборной.

Со сборной Голландии Куман становился победителем Евро-1988.

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