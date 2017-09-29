Куман: "Такое чувство, что мы проиграли "Аполлону"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против "Аполлона".

"Такое чувство, что мы сыграли не вничью, а проиграли. Я крайне разочарован. Мы начали плохо, неуверенно, наделали много ошибок, но потом исправились. Во втором тайме сыграли гораздо лучше, контролировали игру, и у нас были отличные моменты, чтобы забить третий гол. Такое бывает - когда испытываешь трудности, иногда становится страшно играть в футбол. Тяжело, когда не хватает уверенности" - цитирует Кумана BBC.

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