Куман требует усиления атаки "Барселоны"
Фото инстаграм Рональда Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман настаивает на подписании нового нападающего, сообщает Marca.
По сведениям издания, голландский специалист требует усилить атакующий потенциал команды до закрытия летнего трансферного окна.
По мнению Кумана, сейчас "блауграна" испытывает проблемы с забитыми мячами по нескольким причинам: уход Лионеля Месси, травмы Серхио Агуэро и Усмана Дембеле, форма Ансу Фати. Тренер считает, что появление дополнительного форварда помогло бы их решить.
Накануне стало известно об интересе "Барсы" к Жоау Фелишу из "Атлетико".
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