Куман: "У меня нет проблем с Месси. Я вижу его амбиции и характер победителя"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался по поводу слов экс-тренера "сине-гранатовых" Кике Сетьена о том, что капитаном Лионелем Месси "сложно управлять".

"Я уважаю мнение каждого. Для меня Месси - лучший игрок мира, вижу его амбиции и характер победителя. Мне не сложно им управлять. Он капитан, я общаюсь с ним каждую неделю. Смотрю на вещи не так, как Сетьен, и я его мнением я не согласен", - передает слова Кумана Goal.

4 ноября "Барселона" в домашнем матче встретиться с киевским "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

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