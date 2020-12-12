Куман указал на проблемы в игре "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о проблемах своей команды.

"Нам чего-то не хватает. Наши результаты пока неудовлетворительны. Есть проблемы с концентрацией на стандартных положениях, в обороне, при вбрасывании аутов. Иногда нужно быть агрессивнее. Мы создаём много моментов, но реализация хромает. Команда нестабильна. Кое-что нужно улучшить. Если мы сделаем это, то будем побеждать, я убеждён в этом", - приводит слова Кумана Marca.

"Барса" проиграла два матча подряд. В воскресенье "сине-гранатовые" примут "Леванте".

В турнирной таблице Примеры каталонская команда идёт на 9-м месте, отставая от лидера на 12 очков.

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