Куман: "Увольнение из "Эвертона" было крайне неожиданным"

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Куман: "Увольнение из "Эвертона" было крайне неожиданным"

Голландский специалист Рональд Куман рассказал о своей отставке с поста главного тренера "Эвертона".

"Когда команда демонстрирует не те результаты, которые от нее ожидали, то каждый тренер понимает, что его могут отправить в отставку. Но все равно увольнение из "Эвертона" было крайне неожиданным для меня. Я надеялся, что мне удастся удачно завершить свой проект в "Эвертоне". Поэтому разочарование было столь сильным. Впрочем я не буду показывать это на людях. Мне нужно меньше переживать по этому поводу. Пока я не спешу браться за новую работу, хотя у меня было несколько вариантов в Премьер-лиге и других ведущих чемпионатах Европы. Сейчас мне нужно выяснить, что пошло не так в "Эвертоне" и все тщательно проанализировать. Поэтому я пока не хочу говорить о некоторых деталях своего ухода из "Эвертона", - приводит слова Кумана Liverpool Echo.

Напомним, что "Эвертон" уволил Кумана после неудачного старта команды в Премьер-лиге. После 12 туров клуб имел в своем активе всего 12 очков, хотя летом укрепился почти на 150 миллионов евро.

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