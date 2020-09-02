Куман ужесточил дисциплину в "Барселоне"

Теги барселонарональд куман

Куман ужесточил дисциплину в "Барселоне"

Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман занялся дисциплиной в команде.

По сведениям Sport.es, по требования тренера футболисты должны приходить на базу за один час до начала тренировок.

Отмечается, что также было при экс-тренере каталонцев Хосепе Гвардиоле, однако при Эрнесто Вальверде и, особенно, Кике Сетьене дисциплина в команде ухудшилась.

Куман возглавил "Барселону" минувшим летом, покинув ради клуба сборную Нидерландов.

Читайте также: Де Йонг высказался о назначении Кумана на пост тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС наказал Федуна за слова о снятии "Спартака" с РПЛ

РФС наказал Федуна за слова о снятии "Спартака" с РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов