Куман ужесточил дисциплину в "Барселоне"

Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман занялся дисциплиной в команде.

По сведениям Sport.es, по требования тренера футболисты должны приходить на базу за один час до начала тренировок.

Отмечается, что также было при экс-тренере каталонцев Хосепе Гвардиоле, однако при Эрнесто Вальверде и, особенно, Кике Сетьене дисциплина в команде ухудшилась.

Куман возглавил "Барселону" минувшим летом, покинув ради клуба сборную Нидерландов.

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