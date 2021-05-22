Куман: "В августе "Барселона" согласилась бы на такой сезон"

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман считает себя жертвой изменившихся ожиданий от текущего сезона.

"Думаю, в августе "Барса" согласилась бы на такой сезон. Проблема в том, что своей игрой и победой в Кубке Испании мы повысили ожидания. Были матчи, когда мы им не соответствовали, но мне кажется, что с учётом всех проблем сезон был не так плох. Но и очень хорошим он не был", - цитирует Кумана Marca.

"Сине-гранатовые" финишируют в Ла Лиге на третьем или четвёртом месте. В апреле команда стала обладателем Кубка Испании. Ранее они вылетели в 1/8 финала Лиги Чемпионов от ПСЖ.

Голландский тренер возглавил "Барсу" в августе 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Не пропустите: Куман надеется на то, что Месси останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru