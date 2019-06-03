Куман: "Ван Дейк заслуживает "Золотой мяч"

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о возможном победителе "Золотого мяча".

"Безусловно, Вирджил ван Дейк заслуживает выиграть "Золотой мяч". В последнее время эту награду получают авторы решающих голов, однако сейчас идеальное время, чтобы "Золотой мяч" достался защитнику", - заявил Куман.

Напомним, что ван Дейк в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу Чемпионов. В АПЛ клуб финишировал на втором месте.

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