Куман: "Ван Дейк заслуживает "Золотой мяч"
Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о возможном победителе "Золотого мяча".
"Безусловно, Вирджил ван Дейк заслуживает выиграть "Золотой мяч". В последнее время эту награду получают авторы решающих голов, однако сейчас идеальное время, чтобы "Золотой мяч" достался защитнику", - заявил Куман.
Напомним, что ван Дейк в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу Чемпионов. В АПЛ клуб финишировал на втором месте.
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|Манчестер Юнайтед
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|7
|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|Лестер Сити
|38
|52
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|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
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|12
|Кристал Пэлас
|38
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16