Куман вешал фотографию Мбаппе в раздевалке "Барселоны"

Фото: Твиттер @RonaldKoeman

Наставник "Барселоны" Роналд Куман любопытным образом старался замотивировать своих футболистов перед встречами с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Специалист, особо отмечал нападающего парижан Килиана Мбаппе и повесил его фотографию в раздевалке каталонцев, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Куман таким образом хотел подчеркнуть невероятную важность игрока, как для ПСЖ, так и в контексте противостояния клубов.

Стоит отметить, что "Барселона" в итоге проиграла 2:5 по сумме двух матчей, а сам Мбаппе в первой игре отметился хет-триком, а во второй забил еще один мяч.