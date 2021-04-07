Куман вешал фотографию Мбаппе в раздевалке "Барселоны"
Фото: Твиттер @RonaldKoeman
Наставник "Барселоны" Роналд Куман любопытным образом старался замотивировать своих футболистов перед встречами с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Специалист, особо отмечал нападающего парижан Килиана Мбаппе и повесил его фотографию в раздевалке каталонцев, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
Куман таким образом хотел подчеркнуть невероятную важность игрока, как для ПСЖ, так и в контексте противостояния клубов.
Стоит отметить, что "Барселона" в итоге проиграла 2:5 по сумме двух матчей, а сам Мбаппе в первой игре отметился хет-триком, а во второй забил еще один мяч.
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