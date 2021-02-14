Куман вновь раскритиковал ВАР

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман считает, что ВАР отменил правильный гол его команды в матче против "Алавеса" (5:1) в матче 23-го тура Ла Лиги.

На 36-й минуте форвард хозяев Лионель Месси сыграл на добивании после удара Антуана Гризманна и отправил мяч в сетку ворот "Алавеса". Однако, после консультации с ВАР главный арбитр отменил гол, сославшись на то, поскольку француз был в офсайде в момент передачи Бускетса.



скриншот трансляции Movistar:



"Чтобы увидеть тут офсайд, нужно использовать лупу. Больше я ничего не скажу. Лучше больше ничего не говорить о ВАР, потому что это не вина судьи.