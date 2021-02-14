Куман вновь раскритиковал ВАР
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман считает, что ВАР отменил правильный гол его команды в матче против "Алавеса" (5:1) в матче 23-го тура Ла Лиги.
На 36-й минуте форвард хозяев Лионель Месси сыграл на добивании после удара Антуана Гризманна и отправил мяч в сетку ворот "Алавеса". Однако, после консультации с ВАР главный арбитр отменил гол, сославшись на то, поскольку француз был в офсайде в момент передачи Бускетса.
скриншот трансляции Movistar:
"Чтобы увидеть тут офсайд, нужно использовать лупу. Больше я ничего не скажу. Лучше больше ничего не говорить о ВАР, потому что это не вина судьи.
Я неоднократно смотрел повтор. По моему мнению там офсайда не было. Но все-таки мы победили, и это самое важное, – цитирует Кумана As.
Читать подробности матча: Дубль Месси принес "Барселоне" крупную победу над "Алавесом" | http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" нацелился на Бензема
-
"Реал" хочет продать двух игроков в летнее окно
-
Моуринью - out! Матч против "Сити" показал, почему португальцу лучше сменить профессию тренера на должность телеэксперта
-
Рамос сообщил Пересу о желании остаться в "Реале"
-
Нападающий "Спартака" Понсе может вернуться в Аргентину
Лента новостей
-
"Вулверхэмптон" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"
-
Карпин - о Шомуродове: "Ну он правда кривоногий"
-
"Монако" без Головина едва не проиграл "Лорьяну"
-
"Рома" дома разгромила "Удинезе"
-
1
Линекер - фанатам "Ливерпуля" желающих отставки Клоппа: "Вы вообще с ума сошли?"
-
Известны сроки возвращения Головина в состав "Монако"
-
"Бавария" официально объявила о подписании Упамекано
-
Варди мог перейти в "Арсенал". Венгер поделился подробностями
-
Гаттузо ответил на критику в свой адрес
-
"Милан" нацелился на Бензема
-
1
Куман вновь раскритиковал ВАР
-
Слуцкому разрешили построить стадион
-
Пьянич сравнил Роналду и Месси
-
Почеттино попробует подписать Льориса в ПСЖ
-
"Реал" хочет продать двух игроков в летнее окно
-
Бывший тренер "Атлетико" и "Валенсии" возглавил "Эльче"
-
Моуринью - out! Матч против "Сити" показал, почему португальцу лучше сменить профессию тренера на должность телеэксперта
-
Быстров прокомментировал возможный трансфер Рондона в ЦСКА
-
Сабалета: "Манчестер Сити" - лучшее место для Месси после "Барселоны"
-
"Реал" намерен отклонить любое предложение по Каземиро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14