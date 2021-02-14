Куман вновь раскритиковал ВАР

1 Теги рональд куманбарселонаалавес

Куман вновь раскритиковал ВАРГлавный тренер "Барселоны" Рональд Куман считает, что ВАР отменил правильный гол его команды в матче против "Алавеса" (5:1) в матче 23-го тура Ла Лиги.

На 36-й минуте форвард хозяев Лионель Месси сыграл на добивании после удара Антуана Гризманна и отправил мяч в сетку ворот "Алавеса". Однако, после консультации с ВАР главный арбитр отменил гол, сославшись на то, поскольку француз был в офсайде в момент передачи Бускетса.

скриншот трансляции Movistar:

"Чтобы увидеть тут офсайд, нужно использовать лупу. Больше я ничего не скажу. Лучше больше ничего не говорить о ВАР, потому что это не вина судьи.

Я неоднократно смотрел повтор. По моему мнению там офсайда не было. Но все-таки мы победили, и это самое важное, – цитирует Кумана As.

Читать подробности матча: Дубль Месси принес "Барселоне" крупную победу над "Алавесом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как говорил классик - Ну , тупые!Голова пуделя ближе к воротам , чем защитник.

Ответить

главное

"Бавария" официально объявила о подписании Упамекано

"Бавария" официально объявила о подписании Упамекано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов