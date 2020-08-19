Рональд Куман возглавил "Барселону"
Рональд Куман стал новым главным тренером "Барселоны". Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Соглашение тренера с командой рассчитано до лета 2022 года. Сегодня, 19 августа, в 19:00 состоится презентация специалиста.
Ранее "Барселона" сообщила об увольнении Кике Сетьена после разгромного поражения команды в матче Лиги Чемпионов с "Баварией" (2:8).
Напомним, Куман в качестве игрока выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год. Вместе с клубом он четыре раза выиграл с клубом чемпионат Испании, трижды - Суперкубок страны, по разу брал Кубок Испании, Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги Чемпионов) и Суперкубок УЕФА.
Кроме того, специалист ранее работал в "Барселоне" в роли помощника тренера.
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