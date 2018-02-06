Куман возглавит сборную Голландии

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Куман возглавит сборную Голландии

Бывший главный тренер "Эвертона" Рональд Куман возглавит сборную Голландии.

Как сообщает The Independent, о назначении 54-летнего специалиста на пост наставника "оранжевых" будет объявлено уже сегодня. Стороны уже согласовали все детали сотрудничества.

Напомним, что у руля сборной Голландии Куман сменит Дика Адвоката

Не пропустите: Голландские СМИ назвали имя нового наставника сборной. | http://soccernews.ru

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