Бывший главный тренер "Эвертона" Рональд Куман возглавит сборную Голландии.

Как сообщает The Independent, о назначении 54-летнего специалиста на пост наставника "оранжевых" будет объявлено уже сегодня. Стороны уже согласовали все детали сотрудничества.

Напомним, что у руля сборной Голландии Куман сменит Дика Адвоката.

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