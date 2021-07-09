Куман высказался о будущем Месси в "Барселоне"

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Куман высказался о будущем Месси в "Барселоне" Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман не оставил без внимания слова глава Ла Лиги Хавьера Тебаса касательно ситуации с Лионелем Месси.

Куман, находясь на турнире по гольфу сказал, что не слышал заявления Тебаса и добавил: "Я абсолютно спокоен".

Напомним, что с 1 июля Месси является свободным агентом. На данный момент он в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки.

Ранее интерес к Месси проявляли "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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