Куман высказался о будущем Месси в "Барселоне"
Фото инстаграм Рональда Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман не оставил без внимания слова глава Ла Лиги Хавьера Тебаса касательно ситуации с Лионелем Месси.
Куман, находясь на турнире по гольфу сказал, что не слышал заявления Тебаса и добавил: "Я абсолютно спокоен".
Напомним, что с 1 июля Месси является свободным агентом. На данный момент он в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки.
Ранее интерес к Месси проявляли "Манчестер Сити" и ПСЖ.
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|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
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|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14