Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге
Фото Football Espana
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о шансах своей команды стать чемпионом Испании в этом сезоне.
"Не считаю, что "Барса" сильнее остальных претендентов на титул. Соперники находятся в хорошей форме и стабильно побеждают. Всем четырём командам предстоит провести тяжёлые матчи, и я не думаю, что итог борьбы будет ясен до последнего тура", - приводит слова Кумана Marca.
"Атлетико" лидирует в Ла Лиге, набрав 73 очка в 32 турах. Далее расположился "Реал" (70). Третьей идёт "Барселона" (68), которая также имеет игру в запасе. На четвёртом месте находится "Севилья" (67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14