Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге

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Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге

Фото Football Espana

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о шансах своей команды стать чемпионом Испании в этом сезоне.

"Не считаю, что "Барса" сильнее остальных претендентов на титул. Соперники находятся в хорошей форме и стабильно побеждают. Всем четырём командам предстоит провести тяжёлые матчи, и я не думаю, что итог борьбы будет ясен до последнего тура", - приводит слова Кумана Marca.

"Атлетико" лидирует в Ла Лиге, набрав 73 очка в 32 турах. Далее расположился "Реал" (70). Третьей идёт "Барселона" (68), которая также имеет игру в запасе. На четвёртом месте находится "Севилья" (67).

Не пропустите: Куман поругался с защитником "Барселоны" во время матча с "Хетафе" и отказался жать ему руку. | http://soccernews.ru
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