Куман высказался о готовности Месси к ближайшим матчам

Наставник "Барселоны" Рональд Куман ответил на вопрос о физическом состоянии капитана команды Лионеля Месси после международного перерыва.

"Думаю, Месси может сыграть во всех четырёх матчах. Лео уже много лет играет в очень напряжённом графике. Кроме того, если он не выходит на поле, то чувствует себя более уставшим", - цитирует Кумана Marca.

В ближайшие две недели "сине-гранатовым" предстоит сыграть с "Хетафе" и "Реалом" в Примере, а также с "Ференцварошем" и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.

9 и 13 октября 33-летний Месси отыграл два матча по 90 минут в составе сборной Аргентины.

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