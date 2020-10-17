Куман высказался о готовности Месси к ближайшим матчам

Теги барселонарональд куманлионель месси

Куман высказался о готовности Месси к ближайшим матчам

Наставник "Барселоны" Рональд Куман ответил на вопрос о физическом состоянии капитана команды Лионеля Месси после международного перерыва.

"Думаю, Месси может сыграть во всех четырёх матчах. Лео уже много лет играет в очень напряжённом графике. Кроме того, если он не выходит на поле, то чувствует себя более уставшим", - цитирует Кумана Marca.

В ближайшие две недели "сине-гранатовым" предстоит сыграть с "Хетафе" и "Реалом" в Примере, а также с "Ференцварошем" и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.

9 и 13 октября 33-летний Месси отыграл два матча по 90 минут в составе сборной Аргентины.

Не пропустите: Месси назвал самую большую проблему общества. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Московское "Динамо" арендовало экс-защитника "Манчестер Юнайтед"

Московское "Динамо" арендовало экс-защитника "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов