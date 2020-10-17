Куман высказался о готовности Месси к ближайшим матчам
Наставник "Барселоны" Рональд Куман ответил на вопрос о физическом состоянии капитана команды Лионеля Месси после международного перерыва.
"Думаю, Месси может сыграть во всех четырёх матчах. Лео уже много лет играет в очень напряжённом графике. Кроме того, если он не выходит на поле, то чувствует себя более уставшим", - цитирует Кумана Marca.
В ближайшие две недели "сине-гранатовым" предстоит сыграть с "Хетафе" и "Реалом" в Примере, а также с "Ференцварошем" и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.
9 и 13 октября 33-летний Месси отыграл два матча по 90 минут в составе сборной Аргентины.
Не пропустите: Месси назвал самую большую проблему общества. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Московское "Динамо" арендовало экс-защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Игроки "Спартака" почтят память Василия Кулькова в матче с "Химками"
-
"Ростов" бесплатно подписал защитника сборной Норвегии
-
"Краснодар" близок к приобретению защитника сборной России
-
Левандовски - лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo, Роналду - на третьем месте
-
18-летний армянский футболист погиб на фронте в Нагорном Карабахе
-
"Ростов" усилится нападающим "Локомотива"
-
СМИ: "Рубин" подписал форварда "Монако"
-
Малком - лидер рейтинга самых подешевевших футболистов РПЛ за 2020-й год
-
"Аталанта" поздравила Алексея Миранчука с днём рождения
-
Куман высказался о готовности Месси к ближайшим матчам
-
Зиньковский не покинет "Крылья Советов". У него было 5 предложений из РПЛ
-
Экс-защитник "Ливерпуля" продаёт медаль за победу в Лиге Чемпионов-2005
-
Возможный дебют Миранчука в Серии "А", "Ливерпуль" против лидера АПЛ и очередные сложности Кумана: ТОП-5 матчей, которые нужно обязательно посмотреть на выходных
-
Министр спорта Италии обвинил Роналду в высокомерии и лжи
-
СМИ: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Погба
-
Василий Березуцкий: "После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: "Обосрались и что? В первый раз, что ли?"
-
Робиньо покинул "Сантос" через неделю после возвращения
-
"Кристал Пэлас" купил голкипера сборной Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14