Куман высказался о готовности Месси к сезону

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Куман высказался о готовности Месси к сезону

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, насколько готов к старту нового сезона капитан каталонской команды Лионель Месси.

"Он является примером для всех как на тренировках, так и в матчах. Ни разу не видел, чтобы Лео был не готов к сезону. Он проявил приверженность. У меня нет никаких сомнений в этом плане", - цитирует Кумана Marca.

Прошлым летом аргентинец пытался уйти из "Барсы", расторгнув контракт в одностороннем порядке, но руководство клуба отказалось отпускать его.

"Сине-гранатовые" проведут первый официальный матч сезона в воскресенье - дома против "Вильярреала".

Не пропустите: Куман отказался брать на себя ответственность за уход Суареса из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Месси то готов, а вот вы мистер Куман что-то не очень.... Мамон надо убрать...

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