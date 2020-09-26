Куман высказался о готовности Месси к сезону

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, насколько готов к старту нового сезона капитан каталонской команды Лионель Месси.

"Он является примером для всех как на тренировках, так и в матчах. Ни разу не видел, чтобы Лео был не готов к сезону. Он проявил приверженность. У меня нет никаких сомнений в этом плане", - цитирует Кумана Marca.

Прошлым летом аргентинец пытался уйти из "Барсы", расторгнув контракт в одностороннем порядке, но руководство клуба отказалось отпускать его.

"Сине-гранатовые" проведут первый официальный матч сезона в воскресенье - дома против "Вильярреала".

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