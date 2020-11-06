Куман высказался о ходьбе Месси пешком вместо прессинга в матче с киевским "Динамо"

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Куман высказался о ходьбе Месси пешком вместо прессинга в матче с киевским "Динамо"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман встал на защиту капитана своей команды Лионеля Месси, которого подвергли критике в соцсетях за пассивность в концовке матча Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".

Напомним, что аргентинец в эпизоде, который требовал прессинга соперника, просто шёл по полю, даже не пытаясь остановить пробегающего мимо оппонента.

"Месси - великий игрок, обладающий качествами, позволяющими ему решать исходы матчей. Сложные моменты бывают у всех. Можно подловить любого игрока, когда он идёт по полю пешком. Но я этого не видел, меня это не интересует. Картинка ничего не говорит о работе футболиста", - цитирует Кумана Marca.

В этом сезоне 33-летний Месси забил 4 гола (все - с пенальти) и сделал 2 ассиста в 9 матчах. 

Не пропустите: Месси не передумал уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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