Куман высказался о ходьбе Месси пешком вместо прессинга в матче с киевским "Динамо"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман встал на защиту капитана своей команды Лионеля Месси, которого подвергли критике в соцсетях за пассивность в концовке матча Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".
Напомним, что аргентинец в эпизоде, который требовал прессинга соперника, просто шёл по полю, даже не пытаясь остановить пробегающего мимо оппонента.
"Месси - великий игрок, обладающий качествами, позволяющими ему решать исходы матчей. Сложные моменты бывают у всех. Можно подловить любого игрока, когда он идёт по полю пешком. Но я этого не видел, меня это не интересует. Картинка ничего не говорит о работе футболиста", - цитирует Кумана Marca.
В этом сезоне 33-летний Месси забил 4 гола (все - с пенальти) и сделал 2 ассиста в 9 матчах.
Не пропустите: Месси не передумал уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
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|Эспаньол
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