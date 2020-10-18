Куман высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал, что думает о капитане каталонского клуба Лионеле Месси.

"У него невероятный взгляд на вещи. Это умный футболист, его техника идеальна. Он принимает решение в самый последний момент, ему хватает на это доли секунды.

Месси моментально видит саму суть. Я бы сказал, что его футбольный интеллект развит на максимальном уровне.

Свои идеи я оставлю при себе. Если бы Месси ушел, то мы бы оказались в совершенно иной ситуации", - цитирует Кумана AD.

После шести туров чемпионата Испании "Барселона" занимает девятое место в турнирной таблицы. Мадридский "Реал" лидирует в Ла Лиге

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