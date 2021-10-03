Куман высказался о матче с "Атлетико"

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Куман высказался о матче с "Атлетико" Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман отреагировал на поражение от "Атлетико" (0:2).

"Мы заслуживали большего, однако, как и почти всегда, все решают отдельные моменты. Мы не воспользовались своими шансами. В случаях с голами мы оставляли слишком много свободных зон. При первом голе мы не накрывали Лемара так, как нужно. Это недопустимо.

Когда травмированные восстановятся, мы прибавим. Состав будет другим, не как сейчас. Нам не хватает глубины, Мемфис играет глубоко. Нам необходимо создавать открытые пространства, особенно это важно в играх с "Атлетико", против которого непросто создавать моменты. Нужно забивать, если у тебя есть 2-3 возможности.

При 0:1 "Атлетико" уже может диктовать свою игру. Мы знаем, что и до этого трудно угрожать их воротам, а уж потом..." - приводит слова Кумана Marca.

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