Куман высказался о нападении на него фанатов "Барселоны"

1 Теги барселонарональд куман

Куман высказался о нападении на него фанатов "Барселоны"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал инцидент с нападением болельщиков каталонского клуба на его машину после матча 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:2).

"Не думаю, что из этой ситуации был выход. Это были люди без образования, им не знакомы нормы и ценности. Не стоит обращать много внимания на этих людей. Все уже видели это видео. Может показаться, что это произошло только со мной, но это не так. С таким сталкивались многие футболисты и их семьи", – приводит слова Кумана Marca.

Не пропустите: Легенда "Барселоны" рассказал, почему клубу не нужны Мбаппе и Холанд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Верное замечание,тренер!Контингент фанатов Барсы в основном состоит из местных сепаратистов и пьяного быдла , ещё глоры малолетние , глоры журнальные , глоры туристы!Внимательный коуч - это прекрасно!Класс!ВИСКАС ЭЛЬ БАРСА!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Азар может перейти в "Ньюкасл"

Азар может перейти в "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов