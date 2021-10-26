Куман высказался о нападении на него фанатов "Барселоны"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал инцидент с нападением болельщиков каталонского клуба на его машину после матча 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:2).

"Не думаю, что из этой ситуации был выход. Это были люди без образования, им не знакомы нормы и ценности. Не стоит обращать много внимания на этих людей. Все уже видели это видео. Может показаться, что это произошло только со мной, но это не так. С таким сталкивались многие футболисты и их семьи", – приводит слова Кумана Marca.

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