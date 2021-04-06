Куман высказался о победе "Барселоны" над "Вальядолидом"

Фото Marca

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвёл итоги матча 29-го тура испанской Примеры против "Вальядолида".

Напомним, что "сине-гранатовые" победили со счётом 1:0 благодаря голу на 90-й минуте и сократили отставание от лидирующего "Атлетико" до 1 очка.

"В первом тайме мы создали мало моментов. Команда не очень хорошо прессинговала, выглядела вялой и уставшей. "Барса" не контролировала игру, поэтому в перерыве мы изменили схему и стали лучше во втором тайме. Матч получился сложным. Соперник хорошо оборонялся. Но мы заслужили победу.

Нам немного повезло в концовке. В жизни бывают моменты, когда удача улыбается тебе. Но также нужно отметить характер команды, которая билась за три очка. Мы показали, что способны побеждать даже при плохой игре", - приводит слова Кумана Marca.

Не пропустите: Мэр Вальядолида - об удалении в матче с "Барселоной": "Настоящее ограбление. Немыслимый позор". | http://soccernews.ru