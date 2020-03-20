Куман высказался о позиции де Йонга в "Барселоне"

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о позиции, на которой играет хавбек "Барселоны" Френки де Йонг.

"Он играет не на той позиции, на которой обычно действует в сборной Нидерландов и раньше выступал в "Аяксе". Он находится ближе к атаке и это неплохо. Однако ему лучше, когда он играет немного глубже", - приводит слова Кумана Marca.

Де Йонг выступает за "Барсу" с лета 2019 года. За это время он провел 37 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

Напомним, что Куман может возглавить "Барселону" после Евро-2020, который был перенесен на следующий год.

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