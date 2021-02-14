Куман высказался о предстоящем матче против ПСЖ

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"У нас есть уверенность, которая может помочь пройти дальше. И у них, и у нас есть травмированные футболисты. Нам нужно провести отличную игру, если мы хотим выбить их. Нас точно ждет увлекательная игра. Они сильны, как и мы. Также нам нужно уделить внимание обороне. Я думаю, команды равны по силам.

Сейчас мы чувствуем себя непобедимыми. Команда создает много моментов, и это придает уверенность. Однако если бы в моем распоряжении были все наши футболисты, то было бы лучше, разумеется.

Месси выглядит счастливым. Ему легче, когда партнеры по команде следуют за ним. Нам нужна лучшая версия Месси, чтобы пройти ПСЖ", - приводит слова Кумана As.

Первая игра между клубами состоится 16 февраля в 23:00 (мск).

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