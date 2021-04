Куман высказался о предстоящем матче с "Реалом"

Фото: Твиттер @RonaldKoeman

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о предстоящем дерби с "Реалом", которое пройдет в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

"Победа без хорошей игры. Мы готовы к красивому и захватывающему финалу сезона. Впереди эль-класико", — написал Куман.

A victory without playing well. We are ready for a beautiful and exciting end of the season! On to 'El Clásico' #ForçaBarça

-

Una victoria sin jugar bien. Estamos listos para un final de temporada bonito y emocionante! Ahora ‘El Clásico’ #ForçaBarça pic.twitter.com/hwxbUbbK7T