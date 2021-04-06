Куман высказался о предстоящем матче с "Реалом"

Теги рональд куманбарселонареал мадрид

Куман высказался о предстоящем матче с "Реалом"Фото: Твиттер @RonaldKoeman
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями о предстоящем дерби с "Реалом", которое пройдет в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

"Победа без хорошей игры. Мы готовы к красивому и захватывающему финалу сезона. Впереди эль-класико", — написал Куман.

Напомним, в таблице чемпионата Испании между командами разрыв всего в 2 балла. У "Барселоны", идущей на втором месте, на данный момент 65 очков, а у "королевского клуба" - 63.

Матч "Реал" — "Барселона" пройдет 10 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано". Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

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