Куман высказался о предстоящем матче с "Ювентусом"

Теги барселонаювентусрональд куман

Куман высказался о предстоящем матче с "Ювентусом"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал предстоящую игру против "Ювентуса".

"Встретятся два великих клуба, которые хотят добиться наилучших результатов. Нам нужно выложиться на 100 процентов. Мы хотим создать много голевых моментов, это будет игра высокого уровня.

Тренер должен вести команду к победе в каждом матче. Совершенно другое дело - сконцентрироваться на атаке, не обороняясь. Мы должны защищаться, однако стараться превосходить соперника, мы должны чувствовать, что футболисты могут идти в атаку и вредить сопернику как можно больше.

Роналду? Он превосходный футболист, однако я понятия не имею, сможет ли он сыграть, это не моя проблема. Я его уважаю, и если он сможет сыграть, я буду рад", - приводит слова Кумана Football Italia.

Матч между "Ювентусом" и "Барсой" пройдет сегодня, 28 октября, в 23:00 (мск).

Читайте также: Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тедеско не будет вести переговоров со "Спартаком" о новом контракте до зимней паузы

Тедеско не будет вести переговоров со "Спартаком" о новом контракте до зимней паузы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов