Куман высказался о предстоящем матче с "Ювентусом"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал предстоящую игру против "Ювентуса".
"Встретятся два великих клуба, которые хотят добиться наилучших результатов. Нам нужно выложиться на 100 процентов. Мы хотим создать много голевых моментов, это будет игра высокого уровня.
Тренер должен вести команду к победе в каждом матче. Совершенно другое дело - сконцентрироваться на атаке, не обороняясь. Мы должны защищаться, однако стараться превосходить соперника, мы должны чувствовать, что футболисты могут идти в атаку и вредить сопернику как можно больше.
Роналду? Он превосходный футболист, однако я понятия не имею, сможет ли он сыграть, это не моя проблема. Я его уважаю, и если он сможет сыграть, я буду рад", - приводит слова Кумана Football Italia.
Матч между "Ювентусом" и "Барсой" пройдет сегодня, 28 октября, в 23:00 (мск).
Читайте также: Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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