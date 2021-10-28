Куман высказался о провале "Барселоны" в матче с "Райо Вальекано"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением об игре команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано" (0:1).

"Команда очевидно просела. Но нужно учитывать, что мы потеряли многих сильных футболистов. Меня беспокоит эффективность в игре команды, но не сама игра. У нас много моментов, мы играем на хорошем уровне, но в Испании на это не обращают внимание. Лучше промолчать", - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что после матча Куман был уволен со своего поста.

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